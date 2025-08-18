福岡市の高島市長は、大雨で「川が氾濫した」という市民のSNSは「虚偽」だと誤発信したことについて、18日の会見で改めて謝罪しました。■高島市長「反省すべきところはしっかり反省したうえで、次、繰り返さないようにしっかり検証していきたい。」高島市長はSNSの投稿の経緯について説明し、改めて謝罪しました。この問題は8月11日、福岡市東区の香椎川が大雨で氾濫したとする市民の動画の投稿に対して、高島市長が自身のSNSで「