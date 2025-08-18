資料 夏の甲子園、岡山代表の岡山学芸館は16日の3回戦で敗れました。大差がつく試合となりましたが、チームを引っ張り続けた背番号13のキャプテンがこの試合も笑顔と声で仲間を鼓舞しました。 部員108人。チーム一丸となって戦った岡山学芸館。しかし、強敵・山梨学院の壁は高く、ベスト16で甲子園を後にしました。【岡山学芸館0-14山梨学院】 どれだけ点差を離されても、ベンチからチームを鼓舞