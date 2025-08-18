8月18日、日本テレビ系『DayDay.』にVTR出演した竹野内豊が、“お茶目な一面”を映画共演者である田中麗奈から明かされた。【関連】竹野内豊、83歳の母には頭が上がらず！？出演作に“お世辞”はなし「結構厳しい」番組では今回、映画『雪風 YUKIKAZE』の出演者らに対するインタビューが行われ、玉木宏が“映画の公開が近づいてイベントなどで顔を合わせる中で、竹野内のお茶目な一面を見ることができた”などと語る場面があった。