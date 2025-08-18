フィリピンの首都・マニラで15日、静岡県出身の男性を含む日本人2人が2人組の男に所持品を奪われ、拳銃で撃たれて死亡しました。防犯カメラが逃走する2人組の姿をとらえていました。防犯カメラの映像では白いタクシーが止まり、人が降りてきます。次の瞬間、人が倒れたように見え、周囲の人々が逃げ出しました。さらに、バイクに乗った2人組が走り去る様子が捉えられています。マニラで15日夜、日本人2人がタクシーか