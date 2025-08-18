アイドルグループの乃木坂46・小川彩が、29日発売の『B.L.T. SUMMER CANDY 2025』（東京ニュース通信社）の表紙に登場。同誌の表紙カットが解禁された。【表紙カット】透明感あふれすぎる制服姿…癒される笑顔の小川彩同誌は、“夏と制服と美少女たちの青春グラフィティー”というコンセプトで誕生。今、もっとも旬な現役女子高校生アイドルたちの清涼感あふれる姿を、ロンググラビア＆インタビューで紹介する。6月まで放送