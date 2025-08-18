6月下旬から活発化したトカラ列島近海の地震活動。震度6弱や5強も発生し住民が一時、島外避難を余儀なくされました。ここ最近は地震回数が減少してきていますが、政府の委員会は今後の活動についても注意を呼びかけています。この地域で何が起きていたのか、これまでの地震から見えることは？社会部災害担当・藤吉有咲記者が解説します。■茨城や宮崎で震度4を観測先週、国内で震度1以上の地震は、68回ありました。▼8月14日、午