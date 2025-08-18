¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SUPER JUNIOR¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥É¥ó¥Ø¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤»õËá¤­¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ó¥Ø¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æ¸´é¤Ö¤êµî¤ë8·î17Æü¡¢¥É¥ó¥Ø¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï»õ¥Ö¥é¥·¤Î³¨Ê¸»ú¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢8·î9¡Á10Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSMTOWN 2025 LIVE in TOKYO¡×¤ÎÎ¢Â¦¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¼Ì¿¿¡á¥É¥ó¥ØInst