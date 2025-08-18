日本殉職船員顕彰会は、「第51回知られざる民間船舶の悲劇 戦時徴用船遭難の記録画展」を静岡市清水文化会館 マリナート1階ギャラリーにて、9月5日〜15日の期間中に開催する。太平洋戦争では、海運や水産で働く6万余人の船員と商船や機帆船、漁船など約7200隻・880万総トンを超える日本の船舶が失われた。「第51回知られざる民間船舶の悲劇 戦時徴用船遭難の記録画展」では、最初の船舶画家・大久保一郎画伯が、生還した船員たちか