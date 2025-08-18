ユニットコムは、10月4日にパソコン専門店「パソコン工房 静岡店」を新規出店すると明らかにした。所在地は静岡県静岡市駿河区西脇6-4。「パソコン工房 静岡店」が10月4日新規オープン決定！ 法人営業部も新設東西のSBS（静岡放送）通りと静岡駅方面の北部に通じる大浜街道との交差点から、大浜街道南部へ100ｍ入った大浜街道沿いの好立地だという新規店舗。一般客向けの営業に加えて、静岡エリアの企業・学校・官公庁向けの法人営