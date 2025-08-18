常田大希（King Gnu、MILLENNIUM PARADE）が、ボッテガ・ヴェネタの日本オリジナルキャンペーン『When your own initials are enough』のために書き下ろしたシングル『SUNDANCE FOR BOTTEGA VENETA』を本日8月18日に配信リリースした。 （関連：【画像あり】常田大希、タモリと共演したボッテガ・ヴェネタのキャンペーンビジュアル） 本作のレコーディングには、宮川純（Pf/Syn）佐瀬悠輔（Tp）、新