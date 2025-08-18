【モデルプレス＝2025/08/18】女優の西田尚美が18日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つビーチでの後ろ姿ショットを公開した。【写真】西田尚美、美脚際立つビーチショット◆西田尚美、美しい脚際立つビーチショットを披露西田は、青い海と空をバックに白いトップスと黒いボトムスを着用したビーチでの後ろ姿を披露した。美しい脚のラインが際立つポーズで海を見つめる姿が印象的で、雄大な自然の景色と共に夏の爽やかな魅