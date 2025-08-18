航続距離は約400km中国の自動車ブランドであるジェイクー（Jaecoo）は、新型電動SUV『E5』を英国で発売し、価格は2万7505ポンド（約550万円）からと発表した。納車は10月から開始される予定だ。【画像】奇瑞汽車の切り札？ プレミアムなコンパクトSUVモデル【ジェイクーE5/5を詳しく見る】全7枚プジョーe-2008、ヒョンデ・コナ・エレクトリック、キアEV3などのライバルとなるモデルで、61.1kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリ