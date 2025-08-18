激しい勢いで流れる茶色く濁った水。濁流は住宅地にも入り込み、住民はロープにつかまりながら移動しています。パキスタン北西部で8月14日から降り続いた雨で、土砂崩れや鉄砲水が相次いで発生。これまでに300人以上が死亡しました。住民は「鉄砲水が来て、家の中にも水が入り込みました。多くの車が流されました」「まるで世界の終わりのようでした。ここに50年以上住んでいますが、こんなにひどい洪水は初めてです」と話しました