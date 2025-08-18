先週末、南魚沼市で男性がクマに襲われケガをしました。県は【クマ出没警戒警報】を出して、注意を呼びかけています。 南魚沼市の山に近い集落。先週15日の午後9時すぎ、夕涼みのため自宅の前を歩いていた60代の男性が背後から体長約1mのクマに襲われました。その直後の様子を男性の妻が語りました。 ■クマに襲われた男性の妻 「悲鳴みたいなのが聞こえて、そのあとすぐ主人が慌てて上がって来て『クマに襲われたから救急