7年ぶりに夏の甲子園に出場した『中越』は、強豪・関東第一と対戦し惜しくも敗れはしましたが、最後まであきらめないプレーを見せてくれました。甲子園を目指してきたのは、選手たちだけではありません。 3年生唯一の女子マネージャー・石綿沙紀乃さん。 仲間や保護者の間で、ある愛称で呼ばれています。 ■中越選手たち 「女神です。」 「女神と呼ばれていて。」 「勝利の女神って呼ばれています。」