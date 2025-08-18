7年ぶりに夏の甲子園に出場した『中越』は、強豪・関東第一と対戦し惜しくも敗れはしましたが、最後まであきらめないプレーを見せてくれました。その裏で、選手たちをサポートしていた人たちの思いを紹介します。 中越の扇の要としてチームを甲子園に導いた仲丸陽大には、成長した姿を見せたい人がいました。仲丸の中学時代の野球部の恩師・松田祐介さん。新潟県選抜でも監督として、仲丸を指導しました。