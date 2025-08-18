11月29日に開催されるカープレジェンドゲームについて、18日、記者会見が行われレジェンド2人が意気込みを語りました。■山本浩二さん「もう待ち遠しいという感じ」「ユニフォームを着ると結構力が入る。フォームとかは変わらないと思うので、そういうところを見てもらうのも、楽しみの一つ」■大野豊さん「できることを精一杯やって、ファンの皆さんには非常に楽しんでいただきたい。」 ■山本浩二さ