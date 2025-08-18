日清食品は8月25日、まるでつけ麺のような“ザラ濃い”味わいがクセ旨い「カップヌードル 魚豚（ぎょとん）」を発売する。価格は236円（税別）。「カップヌードル」の“クセ旨”シリーズは、これまで、「特製チーズパウダー」でまろやかに仕上げる「欧風チーズカレー」や、“ザクザク”“ドロドロ”とした質感が楽しめる「辛麺」など、味わいや食感にひとクセある旨さで人気を集めてきた。そしてこのたび、“クセ旨”シリーズの新