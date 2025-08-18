メイクの力で健康に。小松市で高齢者の方を対象とした美容教室が開催されました。■ 参加した人は：「暑いので全然してなかったんですけどとっても楽しいです」「べっぴんさんなった」能登から避難している高齢者の皆さんの笑顔のヒミツは化粧品メーカー資生堂が行った美容教室いきいきセミナー。加齢に伴って心と体の活力が低下し、健康な状態から要介護状態へと移行する過程にある状態「フレイル」の予防に向