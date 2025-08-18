被災した住宅の公費解体について石川県は10月末を完了期限としていますが、七尾市議会では11月以降も柔軟に進めるよう求める意見書が提出されました。県の公費解体プランでは原則としてことし10月末を公費解体の完了目標としています。各市町別の進捗状況は7月末時点で穴水町が9割以上、珠洲市、輪島市、志賀町で8割以上が完了している一方、七尾市では6割ほどにとどまっています。こうした状況を受け、18日、七尾市議会では11月以