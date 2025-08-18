オダギリジョーが18日、都内で行われた自身が脚本・監督・編集・出演を務める映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』（9月26日公開）の完成記念上映会の舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】6万円の旗を掲げて登場したオダギリジョー池松壮亮、麻生久美子、永瀬正敏、佐藤浩市も参加。この日、オダギリは特製の旗を持参して笑顔を見せた。昨年に撮影された本作。完成記念上映会の日を迎えたオダギリ監督は