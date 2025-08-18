ドジャース・大谷翔平投手の次回登板が、20日午後6時40分（日本時間21日午前9時40分）開始の敵地デンバーでのロッキーズ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。中6日でのマウンドとなる。右肘手術から復帰した大谷は今季ここまで9試合に登板。勝敗は付いておらず防御率3・47となっている。前回登板の13日の古巣エンゼルス戦では1点リードの5回1死の場面で降板。735日ぶりの白星はつかめなかった。クアーズ・フ