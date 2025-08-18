甲子園で光ったスーパー走塁術（前編）高校野球はトーナメントが終盤を迎えるにつれてレベルが高くなり、１点の重みが増してくる。どのチームも１点をつかみ取るため、ひとつでも先の塁を奪おうと手を尽くす。そこで重要になってくるのが「走塁」だ。８月16日に行なわれた甲子園３回戦から、珠玉の走塁術を披露した２選手を紹介したい。好走塁でチームに勢いをもたらした日大三・松永海斗photo by Matsuhashi Ryuki【見逃