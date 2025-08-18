◇インターリーグサンフランシスコ（2025年8月17日ジャイアンツ7―1レイズ）ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手が、仰天のキャッチで本拠地のスタンドを沸かせた。0―0の4回無死でレ軍・ディアスの打球は右中間へ。これを追った李政厚は打球に追い付いたが、ボールはグラブの土手に当たってこぼれた。ここから「韓国のイチロー」と呼ばれる26歳は執念を見せる。こぼれたボールが滑り込んでいた李政厚の太