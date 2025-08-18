お笑いコンビ・ドランクドラゴンの鈴木拓さん（49）が、17日までにXを更新し、二日連続で盗難未遂に遭っていたことを報告しました。【写真】どうみても刑事ドラマの鑑識課員！鈴木さんは「本当についてない。今日クーラーの室外機を盗まれそうになった未遂で終わった近所の人が犯人に声かけ犯人が猛ダッシュで逃げて行った室外機の銅線がズタズタにされていた。警察に被害届は出した。昨日置き引きで二日連続でこんなことあ