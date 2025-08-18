最新のコメの平均価格は2週間ぶりに値上がりしました。値上がり幅は農水省が3年前に集計を始めてから最大となります。【映像】コメが2週間ぶりに値上がり ”最大の上昇幅”農水省によりますと、全国約1000店舗のスーパーで販売された8月10日までの1週間のコメの平均価格は、5kg当たり3737円と、前の週と比べて195円値上がりしました。農水省が集計を始めた2022年3月以降、最大の上げ幅となります。銘柄米は37円高い4239円、