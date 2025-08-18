2年目を迎えた西スポWEB OTTO!のゴルフ企画。今回は熊本県錦町の｢球磨カントリー俱楽部｣でラウンドした。清流・球磨川にほど近い雄大な自然を生かした27ホールはそれぞれ豊かな表情があり、何度訪れても飽きないコースとして評判という。■長丁場18ホール…魔が差す時間帯プレーしたのは｢肥後｣コース。｢フェアウエーの右半分にいったら木が邪魔するし、かといって左は大きなバンカー。手ごわいスタートホールである｣