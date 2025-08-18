きょう午前、大阪・道頓堀で起きたビル火災。午後1時前にはほぼ消し止められましたが、消火に当たっていた消防隊員2人が死亡しました。ビルの窓から噴き出す炎に激しく立ち上る黒煙。記者「道頓堀・戎橋近くの建物から火災が発生。現在消化中で周りには煙が広がっています」きょう午前9時50分ごろ、大阪市中央区宗右衛門町のビルで、「火事です」と近隣店舗の従業員から交番に連絡がありました。隣のビルにも延焼し、5階建てと7階