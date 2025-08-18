中国メディアの瀟湘晨報によると、今年2月、広東省の19歳の男性が同居していた17歳のガールフレンドによって10万元（約200万円）でミャンマーの特殊詐欺拠点の管理者に売り飛ばされるということがあった。男性は丸刈りにされ、部屋に閉じ込められ、毎日特殊詐欺に加担するよう求められた。目標を達成できなかった際には、耳が聞こえなくなるほどひどく殴られたという。男性の姉によると、男性とガールフレンドは2024年にビリヤード