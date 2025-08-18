今年初！ 浴衣ショット山口県下関市と福岡県北九州市の関門海峡の両岸で実施された「第38回関門海峡花火大会」に登場した34歳アイドルに注目が集まった。TVQ九州放送の生中継に出演したのは、元AKB48でタレントの柏木由紀(鹿児島市出身)。「今年初の花火！今年初の浴衣！県境と海峡を越えて、門司港側と下関側から同時に花火が上がる唯一の花火大会。また必ず見に行きたい」とインスタグラムにつづり、白地に赤紫色の椿柄の浴