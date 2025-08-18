Perfume¤¬¡¢ËÜÆü18Æü¤Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤ÎÁ´¶Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Perfume½é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹Á°ÊÓ¡Ù¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥«¥­¥â¥È¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¤é¤ì¤¿ÃÏµå¤ÎÃæ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥ß¡¼¤¿¤Á¤¬²£¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢ÃÏµåËÉ±Ò·³¡ÖNEBULA¡×¤Î´´