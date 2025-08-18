チームは勝ったものの、自身のパフォーマンスはいまひとつだった。現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、３年連続で２位のアーセナルが、昨季15位のマンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦。13分にCKからリッカルド・カラフィオーリが挙げたゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。今夏にスポルティングから約130億円で加入したヴィクトル・ギェケレシュは、CFで先発。スポルティングでの２年で102戦97発を