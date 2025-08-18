2025年８月18日、日本サッカー協会が『The Gary Speed Tournament』（８月23日〜９月２日／ウェールズ）に臨むU−15日本代表メンバー20名を発表した。ウェールズでは現地時間８月26日にU−15ウェールズ代表、同28日にU−15北アイルランド代表、同31日にU−15ジブラルタル代表と戦う。なかなかタイトなスケジュールだが、平田礼次監督の下で招集された選手は以下のとおりだ。 GK12山下晴太郎（ヴィッセル神戸伊丹U−15）