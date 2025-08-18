今夏の甲子園に出場した金足農（秋田）のプロ注目右腕・吉田大輝投手（3年）が大学進学の意向を固めたことが明らかになった。素質を高く評価するプロ球団もあり、プロ志望届を提出すれば指名は濃厚だったが、大学野球の4年間で腕を磨く決断を下した。スピンの効いた最速147キロの直球は明るい未来を予感させる。アマチュア野球担当記者が、吉田に駆け上がってほしい「右腕成長曲線」3選を紹介する。（1）富士大・金村尚真