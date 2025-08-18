お盆に合わせきのうまで連休だった人も多いのではないでしょうか。みなさんどのようなお盆休みを過ごしたのでしょうか。 【写真を見る】「良い休みにできたかなと」特別な夏を過ごす人も...！ 今年の夏の思い出をインタビュー！（山形） 大塚美咲アナウンサー「まだまだ暑い日が続きますが、お盆休みが終わり、きょうから仕事という方も多いのではないしょうか。みなさんに、今年の夏の思い出を聞きました」 道の駅