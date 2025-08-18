むらやま徳内まつりが始まるのを前に地元の高校生が先端技術を使って作ったまつりのお守りが完成し、市長に届けられました。 【写真を見る】むらやま徳内まつりで使う木札を地元の高校生が最先端の技術で製作若い力でまつりを盛り上げる（山形） 木札に刻まれた、精巧な文字や模様。 きょう、市長に贈呈されたのは村山産業高校の生徒が製作した、むらやま徳内まつりのオリジナル木札です。 むらやま徳内まつりは軽快なお囃子