コンビニチェーンのミニストップは、一部店舗で消費期限の偽装があったと発表しました。 【写真を見る】ミニストップ 消費期限のラベルを貼り直すなど“偽装” 東京･大阪･名古屋など全国23店舗 店内調理の｢手づくりおにぎり｣｢手づくり弁当｣が対象 消費期限を偽っていたのは、名古屋や東京、大阪など全国にある23店舗で店内で調理された「手づくりおにぎり」と「手づくり弁当」が対象です。 調理した後、1～2時間程