Petit Brabancon¤Ë¤è¤ëÂÐ¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ãCROSS COUNTER -02-¡ä¤¬9·î5Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¸ø±é¤è¤ê³«Ëë¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçºå¸ø±é¤ËSable Hills¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÂÐ¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡ãCROSS COUNTER -02-¡ä¤ÏÅìÌ¾ºå2¸ø±é¤º¤Ä¡¢³ÆÃÏ1¸ø±é¤ÏÂÐ¥Ð¥ó·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¡£Åìµþ¸ø±é¤È¤Ê¤ë9·î5Æü¤ÎÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Î¥²¥¹¥È¤ËÑÛ¤È¤·¤Æ»þ±«¡¢9·î14Æü¤ÎÌ¾¸Å²° THE BOTTOM LINE¤Î¥²¥¹¥È¤ËSiM¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢9·î21Æü