18日の東京都心の最高気温は37℃と厳しい残暑が続く中、あるものが爆発的に売れている。街に出てみると、サングラスをかける多くの人々の姿があった。“お手頃価格化”でサングラスの売り上げ急増サングラスをしている人に話を聞いた。ーーいつ買った？20代：もうちょうど、おととい（買った）。まぶしくないので歩きやすいというか、外で過ごしやすいというのはありますね。30代：（サングラスを）かけていないと、逆に開けられな