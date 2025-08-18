宮内庁宮内庁は18日、天皇、皇后両陛下の活動の様子を中心に紹介している公式インスタグラムで、新たに秋篠宮ご一家らほかの皇族の活動についても投稿を始めたと発表した。月1回の頻度でまとめて投稿し、外国公式訪問は随時伝えていく。両陛下の長女愛子さまの単独公務は、両陛下に関する月1回のまとめ投稿に合わせて掲載する。宮内庁は、皇室の情報発信強化の一環で昨年4月からインスタを導入した。担当する広報室は「皇族の