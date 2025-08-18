1時間ほどで道路が冠水しました。18日朝、新発田市で1時間60mmを超える非常に激しい雨が降りました。アンダーパスで車3台が水に浸かったほか、住宅にも被害が広がりました。 たたきつけるように激しく降る雨。午前6時半ごろ、新発田市で撮影された映像には道路が冠水している様子が記録されていました。 ■新発田市民 「バケツをひっくり返したような雨、一瞬の短い時間で一気に水位が上がった、あっという間に。」