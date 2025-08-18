新潟市南区の畑で、収穫時期を迎えたブルーベリー約10kgが盗まれました。警察が窃盗事件として調べています。 警察によりますと17日、新潟市南区の畑で管理する70代の男性が収穫前のブルーベリーがなくなっていることに気付き、警察に被害届を出しました。盗まれたのは「ブライトウェル」と「パウダーブルー」と呼ばれる品種で、合計約10kg・被害額は3万円にのぼります。畑には鳥よけ用の