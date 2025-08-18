巨人・京本眞投手（２１）が、１８日に横浜市内の病院で「右肘内側側副靭帯再建術（通称トミー・ジョン手術）」を受けたことが球団を介して分かった。退院後はジャイアンツ球場でリハビリを開始する。京本は今季ここまで一軍での登板は０。ファーム成績は５試合に登板し０勝４敗、防御率は６・６５と成績が振るわなかった。昨季は支配下を勝ち取ると、阿部監督からは「何とか一軍のメンバーに残っていいところで投げてもらい