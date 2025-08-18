8月18日、静岡県裾野市の市道で自転車が転倒する事故があり、市内に住む17歳の女子高校生が意識不明の重体となっています。 【写真を見る】事故現場の裾野市上ケ田の市道 18日午後1時頃、裾野市上ケ田の市道で「路上に中学生くらいの女性と自転車が倒れている」と通行人から消防に通報がありました。 消防によりますと、倒れていたのは市内に住む17歳の女子高校生で、額と左足から出血していて、通報当時は呼びかけに応答があっ