沖縄の南の熱帯低気圧が、19日の明け方までに、台風に発達する見込みで、奄美地方から県本土に接近する恐れがあります。今後の動きについて、荒場気象予報士の解説です。次に台風が発生すると、台風12号となります。太平洋高気圧の縁を沿うように、ゆっくりと北上しています。今週の後半は東シナ海付近で、ほとんど停滞する予想です。まだ、予報円が大きく、今後の進路がはっきりとしていません。奄美地方は強風や高波、落雷に