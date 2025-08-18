おととし4月、広島県尾道市の小学校で発生した児童間でのいじめに対し、尾道市教育委員会は重大事態とし再発防止策を示しました。■尾道市教委「この度は誠に申し訳ありませんでした」尾道市内の小学校でおととし4月、給食の時間に、当時4年生の児童3人が1人の児童に対し手で無理やり口を開け給食を食べさせようとしました。行為を受けた児童は100日以上にわたり学校を欠席し、その後転校しました。医師や弁護士らで構成される「い