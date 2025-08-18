静岡市内で6月、施設の借用を断られたことで従業員に対し「お前殺すぞ」などと脅迫した疑いで、30歳の男が逮捕されました。 脅迫の疑いで8月18日に逮捕されたのは、自称・愛知県知立市の飲食店従業員の男（30）です。 警察によりますと男は6月11日、静岡市内にある公共施設の借用を断られたことに立腹して施設に電話し、対応した従業員の男性に対し「お前殺すぞ」などと脅した疑いが持たれています。 警察によりますと、男が借