8月7日からの大雨によって石川県内各地で起きた浸水被害。金沢市内の田畑ではその被害がおよそ180か所に上ったことが分かりました。18日に開かれた、金沢市の経済環境常任委員会。8月7日の大雨により、176か所の田畑で、あぜの崩落や、崩土の堆積などの被害が出ていることが報告されました。その他農道や用水路などの農業用施設でも159か所の被害が確認されたほか、林道でも39路線で路肩の崩落などが起きているということです。ま