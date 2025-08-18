’18年に本格デビューし、注目の若手俳優となったイ・ミンジェをキャッチ。最新作の『弱いヒーロー』Class2についての話が中心となったインタビューが掲載された『韓流ぴあ』9月号が現在発売中だが、そこでは紹介しきれなかったたくさんの話をここにお届けしたい。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】「調子に乗ってはいけない」――姉の愛あるアドバイスを胸に――おばあ様の勧めで俳優の道に進み、’23年の『イルタ・スキ