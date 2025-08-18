日本サッカー協会(JFA)は18日、23日から9月2日までウェールズ遠征を行うU-15日本代表メンバーを発表した。活動期間中に「The Gary Speed Tournament」に参加し、U-15ウェールズ代表、U-15北アイルランド代表、U-15ジブラルタル代表と対戦予定となっている。■スタッフ団長:吉野伸彦監督:平田礼次コーチ:土橋正樹GKコーチ:吉岡慎輔フィジカルコーチ:大塚慶輔■選手▽GK12 山下晴太郎(ヴィッセル神戸伊丹U-15)1 小畑颯亮(ガンバ